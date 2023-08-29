Из-за ремонта ограничат движение по одному из мостов через Обводный канал

В Петербурге кратковременный ремонт ожидает Митрофаньевский мост через Обводный канал, о чем сообщила пресс-служба ГУП "Мостотрест".

Дорожные работы продлятся с 30 августа по 10 сентября. Специалисты должны будут поэтапно заменить асфальтобетонное покрытие.

В течение двенадцати дней движение транспорта по мосту ограничат. Автомобилистов просят заранее составлять свой маршрут.

Мост через Обводный канал в створе Митрофаньевского шоссе построили и открыли в 2007 году. Он стал третьей переправой в непосредственной близости от Балтийского вокзала.

фото: Мосты Петербурга / Telegram