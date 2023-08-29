Смольный: Размер инвестиций в Петербурга в 2023 году составит более 1 трлн рублей

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов сообщил, что в 2023 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 4%. Такое заявление он сделал 29 августа на заседании правительства города.

Зырянов сказал, что к концу года размер инвестиций составит более 1 трлн рублей. Глава комитета заявил, что в 2024-2026 году предполагается привлечь почти 4 трлн рублей.

- В среднесрочной перспективе по мере стабилизации ситуации в экономике, а также с учетом действующих инструментов поддержки ожидается умеренное повышение инвестиционной активности. В прогнозном периоде темпы роста капиталовложений составят в среднем 5% в год, что позволит привлечь в экономику города около 4 трлн рублей, - сказал Зырянов.

Глава комитета добавил, что сейчас больше всего средств вкладывают в три отрасли. Это транспортировка и хранение, операции с недвижимостью и обрабатывающее производство.

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания правительства Петербурга