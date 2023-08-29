На Северном кладбище хоронят погибшего вместе с Пригожиным "вагнеровца"

В Петербурге началась церемония прощания с участником ЧВК "Вагнер" Валерием Чекаловым, погибшим при крушении частного самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом пишет MR7. На Северном кладбище замечены люди с символикой частной военной компании, а также росгвардейцы.

Чекалов занимался безопасностью и логистикой. Со структурами Пригожина он был связан как минимум с 2011 года.

Напомним, бизнес-джет главы ЧВК "Вагнера" разбился 23 августа под Тверью. Погибли все десять летевших человек, включая членов экипажа. Дело в связи с происшествием возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

фото: MR7 (скриншот)