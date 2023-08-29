Угроза взрыва привела к задержке рейса из Петербурга в Грозный

Агрессивное поведение одного из пассажиров повлекло за собой задержку самолета, который должен был накануне вылететь из Петербурга в Грозный. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Шумный мужчина напугал экипаж словами о готовности взорвать воздушное судно. Именно так другой пассажир перевел остальным высказывания, совершенные на чеченском языке.

Пилот решил отложить вылет и вызвал правоохранителей. 31-летнего нарушителя спокойствия задержали, а остальных высадили из салона. В результате проверки взрывчатых веществ на борту не оказалось. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру