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Новости 12:59

Число безработных в Петербурге в 2023 году снизилось на 13 тысяч человек

фото ЗакС политика Число безработных в Петербурге в 2023 году снизилось на 13 тысяч человек

С начала 2023 года число безработных петербуржцев снизилась на 13 тысяч человек, заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов на заседании правительства города 29 августа. По его словам, сейчас без занятости около 50 тысяч человек.

Уровень безработицы составил 1,6%, уточнил чиновник. По его словам, это минимальный показатель, который должен сохраниться минимум до 2026 года.

К тому моменту число работающих граждан составит 3,27 млн человек, заявил Зырянов. По представленной им презентации, количество не трудоустроенных петербуржцев будет равняться 52 тысячам человек. 

Скиншот трансляции заседания правительства Петербурга

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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