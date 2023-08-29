Число безработных в Петербурге в 2023 году снизилось на 13 тысяч человек

С начала 2023 года число безработных петербуржцев снизилась на 13 тысяч человек, заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов на заседании правительства города 29 августа. По его словам, сейчас без занятости около 50 тысяч человек.

Уровень безработицы составил 1,6%, уточнил чиновник. По его словам, это минимальный показатель, который должен сохраниться минимум до 2026 года.

К тому моменту число работающих граждан составит 3,27 млн человек, заявил Зырянов. По представленной им презентации, количество не трудоустроенных петербуржцев будет равняться 52 тысячам человек.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру