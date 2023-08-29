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Новости 14:19

Памфилова заметила повышение уровня политической культуры в России

фото ЗакС политика Памфилова заметила повышение уровня политической культуры в России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в преддверии единого дня голосования поделилась с журналистами своими профессиональными наблюдениями, касающимися российских выборов и их участников. По ее оценке, в последние годы в России вырос уровень политической культуры.

"На мой взгляд, политические партии России и сами политики проходят в подавляющем большинстве очень достойно этот тест на зрелость, на патриотизм и гражданственность", - приводит ее рассказ РИА "Новости".

Наиглавнейшим вопросом для кандидата от любого движения, по мнению Памфиловой, должен стать вопрос о том, "за Россию" он или нет.

Ход нынешней избирательной кампании чиновница охарактеризовала одновременно и как оживленный, и как спокойный. Она насчитала пока всего два скандальных случая, с которыми пообещала разобраться.

Фото: ЗАКС.Ру


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