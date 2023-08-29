На Северном кладбище похоронили погибшего вместе с Пригожиным Валерия Чекалова

В Петербурге 29 августа на Северном кладбище прошли похороны участника группы "Вагнера" Валерия Чекалова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На похороны пришли более ста человек.

По информации СМИ, Чекалов был связан со структурами бизнесмена Евгения Пригожина минимум с 2011 года. В его обязанности входили вопросы безопасности и логистики.

Некоторые участники процессии во время похорон начали обступать журналистов и требовать прекратить съемку.

Напомним, 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, на борту которого находился Пригожин, шестеро сотрудников группы "Вагнера", а также три члена экипажа. Все погибли. Дата и место похорон самого бизнесмена держатся в тайне. С утра у Серафимовского кладбища, где, предположительно, могла пройти церемония, дежурят силовики. На входах на кладбище поставили металлодетекторы.

фото ЗАКС.Ру