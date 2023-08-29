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Новости 16:18

Смерть двухлетнего ребенка в петербургской больнице привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Смерть двухлетнего ребенка в петербургской больнице привела к уголовному делу

Петербургские правоохранители завели уголовное дело в связи со смертью двухлетнего ребенка. Следственный комитет квалифицировал происшествие как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

Согласно версии силовиков, на прошлой неделе маленький мальчик в квартире дома в Красногвардейском районе коснулся оголенного электрического провода. Ему потребовалась госпитализация.

Врачи не смогли спасти пострадавшего: ребенок скончался через два дня после полученных повреждений. Следователи продолжают изучать обстоятельства происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру


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