Смерть двухлетнего ребенка в петербургской больнице привела к уголовному делу

Петербургские правоохранители завели уголовное дело в связи со смертью двухлетнего ребенка. Следственный комитет квалифицировал происшествие как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

Согласно версии силовиков, на прошлой неделе маленький мальчик в квартире дома в Красногвардейском районе коснулся оголенного электрического провода. Ему потребовалась госпитализация.

Врачи не смогли спасти пострадавшего: ребенок скончался через два дня после полученных повреждений. Следователи продолжают изучать обстоятельства происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру