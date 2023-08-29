Очередной вандал повредил скульптурную группу у станции метро "Пионерская"

Петербургские правоохранители при помощи сотрудников метрополитена задержали мужчину, обвиняемого в повреждении скульптурной группы возле станции "Пионерская". Об этом пишет издание 78.ru.

Памятник "Бегущие дети" в результате действий злоумышленника утратил металлический обруч. Это происходит уже не впервые. Представители подземки согласились взять на себя восстановление объекта. На крыльце станции его установили в 1980-х годах.

Отметим, что в нынешнем году "Пионерскую" закрывали для проведения ремонтных работ. Для пассажиров она вновь открылась 19 августа.

Фото: ЗАКС.Ру