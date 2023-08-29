На один день в Петербурге можно будет бесплатно проехать на раритетных автобусах

Петербуржцы и гости города смогут бесплатно проехать на общественном транспорте по случаю 97-летия со дня открытия регулярного движения автобусов в городе. Получить такую услугу можно будет 2 сентября с 12 до 16 часов. Акция носит название "Ленинградский рейс".

В рамках мероприятия пассажиров провезут в четырех раритетных восстановленных автобусах. Как сообщает в своем Telegram-канале профильный вице-губернатор Кирилл Поляков, в пути гражданам расскажут об особенностях работы общественного транспорта в советское время.

Кроме того, на один день четыре раритетных автобуса выйдут на маршрут №7, связывающий остров Декабристов с площадью Восстания. За проезд в них тоже не придется платить.

Фото: ЗАКС.Ру