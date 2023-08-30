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Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников

фото ЗакС политика Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников

Министерство обороны отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале в ночь на 30 августа. По предварительной информации никто не пострадал. 

"С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично", - написал Ведерников. 

По данным ТАСС, после атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Кроме того, воздушное пространство над городом и областью ограничено. 

Международный аэропорт Пскова является не только гражданским, но и военным, говорится на сайте аэропорта. 

Константин Леньков / Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова


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