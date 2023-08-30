В Кронштадте построят лицей на 550 мест

Новый лицей на 550 место появится в Кронштадте, пообещали 30 августа в администрации петербургского губернатора. Ожидается, что это произойдет в 2024 году, а само учреждение станет частью кластера "Остров фортов".

"Строительство нового лицея — важный шаг в развитии социальной инфраструктуры района. Он создается в соответствии с высокими петербургскими стандартами образовательных учреждений", — высказался о строительстве губернатор Александр Беглов.

В лицее планируют обустроить большой и малый спортивные залы, а вместе с ними и два плавательных бассейна. Всего здесь планируется 22 учебных класса, восемь из которых предназначаются для младшей школы, а оставшиеся 14 классов — для учеников постарше. Также в здании оборудуют библиотеку с читальным залом, актовый зал и мастерские для занятий кулинарией, шитьем и обработкой металла и дерева.

Также в "Острове фортов" планируют построить в 2026 году два жилых квартала с детскими садами и кабинетом врачей общей практики.

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