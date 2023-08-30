"Коммунисты России" заподозрили западные разведки в покушении на Ленина

Партия "Коммунисты России" призвала ФСБ разобраться в обстоятельствах покушения эсерки Фанни Каплан на советского лидера Владимира Ленина, случившемся 30 августа 1918 года. По их мнению, в произошедшем виновны зарубежные спецслужбы, сообщило РИА "Новости".

Лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович предположил, что "полуслепая сумасшедшая эсерка" Каплан не могла действовать в одиночку. "Тогда одновременно в разных городах были совершены и другие покушения против деятелей советского государства. <...> За ними не могла стоять слабая и маленькая в тот момент партия эсеров, а наверняка теракт организовали имеющие большой опыт политических убийств западные разведки — американская, английская, немецкая", — предположил коммунист.

В связи с этим партия обратилась в ФСБ с просьбой проверить возможность причастности западных стран к покушению на Ленина. Малинкович выразил надежду, что спецслужба обнаружит неопровержимые доказательства того, что за случившимся стоит "Антанта, тогдашнее НАТО".

Покушение Каплан на Ленина произошло ровно 95 лет назад, эсерка стреляла в большевика во время митинга на заводе в Москве. Ленин был ранен, но выжил.

Фото: Telegram-канал "Компартия Коммунисты России"