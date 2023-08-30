Миронов предложил устроить олимпиаду на русском языке для школьников стран СНГ

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением провести "Евразийскую олимпиаду школьников" на русском языке, сообщил 30 августа ТАСС. Участие в соревнованиях могли бы принять ученики из стран, входящих в СНГ, полагает он.

"Представляется целесообразным организовать и провести "Евразийскую олимпиаду школьников" на русском языке, участие в которой смогут принимать талантливые школьники из всех стран — участниц СНГ", — написал Миронов Путину.

Справоросс отметил, что Всероссийская олимпиада школьников зарекомендовала себя как хороший инструмент для выявления талантливых учеников и оказания им поддержки, в том числе при поступлении в вузы. В этой связи ему представляется возможным распространить подобную практику на все Содружество Независимых Государств. Победителям такой олимпиады можно было бы предоставлять места в профильные российские вузы без прохождения вступительных экзаменов, считает он.

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