В Петербурге полиция задержала мигранта за "материальный джихад"

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге 22-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в финансировании терроризма, сообщил 30 августа телеканал "78". По версии силовиков, он перевел деньги для поддержки деятельности террористической группировки.

Как считает следствие, в прошлом году молодой человек вступил в переписку в Telegram с представителем запрещенной в России исламской группировки, которую называли причастной ко взрыву в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Итогом общения стал перевод 12 тысяч рублей на нужды организации.

Сам задержанный приехал в Россию на заработки в минувшем апреле. Возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ), иностранца поместили в изолятор временного содержания.

Фото: ЗАКС.Ру