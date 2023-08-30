ЛДПР предложила ввести выплаты родителям перед началом учебного года

Члены фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение коллег законопроект о предоставлении ежегодной выплаты семьям на сборы ребенка в школу, следует из электронной базы парламента. Также они предложили выделять средства обучающимся инвалидам в возрасте 18-23 лет или же их родителям.

"Законопроектом <...> предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) обучающегося ребенка, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо их родителям (законным представителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Величину выплаты предлагают сделать эквивалентной размеру минимальной оплаты труда (МРОТ). Последний составляет сейчас для детей 13 944 рубля, а в следующем году может увеличиться до 14 598 рублей, согласно данным Минтруда.

Фото: ЗАКС.Ру