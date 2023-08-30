Беглов поучаствовал в закладке первого камня под строительство "ИТМО Хайпарка"

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии закладки первого камня под строительство научно-образовательного центра "ИТМО Хайпарк" в Пушкинском районе, сообщили 30 августа в администрации градоначальника. Также на мероприятии присутствовали глава Минобрнауки Валерий Фальков, спикер Заксобрания Александр Бельский, ректор ИТМО Владимир Васильев и гендиректор АО "ИТМО Хайпарк" Андрей Назаров.

В ходе церемонии робот-манипулятор загрузил в фундамент послание от студентов и преподавателей, прошедшее обработку нейросетью.

В своей речи Беглов пообещал, что "ИТМО Хайпарк" станет "самым большим, самым современным кампусом и научным центром". Предполагается, что здесь смогут одновременно учиться шесть тысяч студентов и работать 12 тысяч специалистов. "Это мощный научный потенциал. Сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять новации в производство", — высказался губернатор. По его словам, до 2030 года планируется построить 25 университетских кампусов.

К 2025 году на территории "ИТМО Хайпарк" должны появиться главный учебный корпус на 1,6 тысячи мест, общежития и энергоцентр. Два первых общежития рассчитаны на размещение 1,1 тысячи студентов.

Фото: gov.spb.ru