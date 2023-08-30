В Петербурге по делу об экстремизме арестовали администратора националистических пабликов

Приморский районный суд Петербурга постановил взять под стражу Марка Филиппова, которого преследуют из-за преступлений экстремистского характера, совершенных не позднее февраля 2020 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело на фигуранта завели по статье о возбуждении ненависти либо вражды организованной группой (ч. 2 ст. 282 УК). Под арестом он, не признавший вину и попросивший о более мягкой предварительной мере, пробудет как минимум до 10 октября.

По версии следствия, вместе с единомышленниками-националистами Филиппов собирался совершать некие преступления террористической направленности. Для этого в социальных сетях "ВКонтакте" и Telegram они создали группы, где публиковали призывы к экстремизму и терроризму.

Фото: ЗАКС.Ру