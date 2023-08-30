За год в Петербурге стократно выросло число инфицирований корью

В Петербурге насчитали 97 случаев кори, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву. Она отметила, что почти половина (44%) представляют собой завозные случаи болезни.

"Прибывают иностранные граждане, также наши граждане прибывают из отпусков из различных регионов и других стран", - рассказала чиновница.

Кроме того, почти половина от всех случаев (47%) - это заражения детей.

В мае в городе подтвердилось 49 случаев кори. В прошлом году их насчитали всего один, а еще годом ранее - не зафиксировали ни одного.

Фото: ЗАКС.Ру