В Петербурге возбудили уголовное дело из-за мошенничества управляющей компании

Петербургские правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) из-за действий организации, которая незаконно стала управляющей компанией для жильцов более сотни домов в Московском районе. Как сообщает региональное управление СК, речь идет об ООО "Пулковская усадьба".

По версии силовиков, представители компании систематически подделывали протоколы общего собрания собственников, что позволило получить им от чиновников из ГЖИ право на управление 113 многоэтажками.

Следователи установили, что каждый месяц ООО получало от жильцов как минимум 1 млн рублей за услуги, которые не оказывались. В свою очередь, деньги не отправлялись ресурсоснабжающим организациям и расходовались злоумышленниками по их усмотрению. Таким образом долг перед ресурсоснабжающими компаниями к 2021 году вырос до 47 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру