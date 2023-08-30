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Муниципал 19:15

Мундеп Сафонов обратил внимание Беглова на проект кадастровой стоимости жилья

фото ЗакС политика Мундеп Сафонов обратил внимание Беглова на проект кадастровой стоимости жилья

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил обращение губернатору Петербурга Александру Беглову по поводу проекта отчета об определении кадастровой стоимости зданий, помещений и другого недвижимого имущества (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В письме Сафонов сообщил, что проект отчета размещен на сайте СПб ГБУ "Кадастровая оценка" в виде архивов, которые не каждый человек сможет "раскрыть и самостоятельно изучить". Также на сайте нет информации о текущей кадастровой стоимости — сравнить цифры не получится, добавил муниципальный депутат. 

- Там что-либо найти совершенно невозможно. <...> Налог на недвижимость, на имущество рассчитывается по кадастровой стоимости. Если она неправильно определена или есть какие-то ошибки, значит, вы будете неправильно платить налог. А, не дай Бог, потом кто-то докажет, что сумма была занижена… - сказал Сафонов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Он отметил, что документ опубликован 28 августа, но датой начала приема замечаний указано 25 августа. В качестве доказательства мундеп предоставил скриншот страницы "Кадастровой оценки".

В настоящий момент сайт бюджетного учреждения на хостинге администрации Петербурга недоступен. На странице же СПб ГБУ "Городское управление кадастровой оценки" новость о проекте отчета и публикация самого документа датированы 25 августа. 

Кроме этого, в СМИ не сообщалось о публикации проекта отчета и начале приема отзывов, заявил Сафонов. Он уточнил, что на прием замечаний отведено 30 дней. 

"Я считаю такие действия демонстративным неуважением к горожанам и прошу Вас немедленно прекратить демонстрацию презрения и фактически ограничения граждан в праве ознакомиться с проектом отчета о кадастровой оценке", - написал Сафонов Беглову.

Мундеп попросил губернатора опубликовать в СМИ информацию о появлении предварительного отчета о кадастровой стоимости и уже после этого начать отсчет времени на прием замечаний. Ответственные за размещение документа могут принести свои извинения перед горожанами в средствах массовой информации, предложил Сафонов. 

Также мундеп попросил Беглова изменить форму проекта отчет так, чтобы петербуржцы могли сравнить существующую кадастровую стоимость и проектную после ввода своего адреса на сайте. Раньше такой вариант был возможен, отметил депутат. 

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншот Вадима Сафонова


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Сафонов Вадим Константинович 




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