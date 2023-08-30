Неизвестные под видом главы Калининского района задавали чиновникам "странные вопросы"

Глава администрации Калининского района Петербурга Сергей Петриченко вечером 30 августа сообщил в своем Telegram-канале, что неизвестные от его имени звонили чиновникам и работникам подведомственных учреждений Калининского и Курортного районов. Пресс-секретарь Калининского района Юлия Лебединова рассказала ЗАКС.Ру, что на том конце провода задавали странные вопросы.

- Были совершены звонки от его имени со странных номеров и с вопросами сотрудникам нашего района и еще одного района. Задавали очень странные вопросы и пытались транслировать очень странные поручения. Хорошо, что нашего главу знают по стилю общения, голос его знают. Во-вторых, он не будет такие вопросы задавать, - рассказала ЗАКС.Ру пресс-секретарь Калининского района.

Неизвестные просили, например, связаться со службой безопасности, которой в районной администрации вообще нет. Достоверно известно о двух звонках. Кроме того, Петриченко в своем Telegram-канале упоминает некие СМС-сообщения. Сейчас все данные о странных звонках передали в полицию.

На профильных интернет-сервисах, где собирают отзывы о подозрительных абонентах, один из указанных в сообщении Петриченко номеров имеет некоторое количество отзывов. Пользователи жалуются, что с этого номера звонит то "следователь", то "сотрудник прокуратуры" или "специалист по экономическим преступлениям". Отметим, все отзывы — от 30 августа.

"Звонила типа старший лейтенант полиции из московского отдела по поводу возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, превышения должностных полномочий. Не дослушал, надоели уже", - написал один из пользователей.

Второй номер еще не "засвечен" в подобном.

В администрации района призывают не отвечать на подозрительные звонки и не начинать переписку с незнакомцами.

Константин Леньков / Фото Unsplash