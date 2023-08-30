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Новости 19:31

Неизвестные под видом главы Калининского района задавали чиновникам "странные вопросы"

фото ЗакС политика Неизвестные под видом главы Калининского района задавали чиновникам "странные вопросы"

Глава администрации Калининского района Петербурга Сергей Петриченко вечером 30 августа сообщил в своем Telegram-канале, что неизвестные от его имени звонили чиновникам и работникам подведомственных учреждений Калининского и Курортного районов. Пресс-секретарь Калининского района Юлия Лебединова рассказала ЗАКС.Ру, что на том конце провода задавали странные вопросы. 

- Были совершены звонки от его имени со странных номеров и с вопросами сотрудникам нашего района и еще одного района. Задавали очень странные вопросы и пытались транслировать очень странные поручения. Хорошо, что нашего главу знают по стилю общения, голос его знают. Во-вторых, он не будет такие вопросы задавать, - рассказала ЗАКС.Ру пресс-секретарь Калининского района. 

Неизвестные просили, например, связаться со службой безопасности, которой в районной администрации вообще нет. Достоверно известно о двух звонках. Кроме того, Петриченко в своем Telegram-канале упоминает некие СМС-сообщения. Сейчас все данные о странных звонках передали в полицию. 

На профильных интернет-сервисах, где собирают отзывы о подозрительных абонентах, один из указанных в сообщении Петриченко номеров имеет некоторое количество отзывов. Пользователи жалуются, что с этого номера звонит то "следователь", то "сотрудник прокуратуры" или "специалист по экономическим преступлениям". Отметим, все отзывы — от 30 августа. 

"Звонила типа старший лейтенант полиции из московского отдела по поводу возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, превышения должностных полномочий. Не дослушал, надоели уже", - написал один из пользователей. 

Второй номер еще не "засвечен" в подобном.

В администрации района призывают не отвечать на подозрительные звонки и не начинать переписку с незнакомцами. 

Константин Леньков / Фото Unsplash


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