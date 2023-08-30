Роскомнадзор будет получать от мобильных операторов еще больше данных о клиентах

Операторы связи станут передавать Роскомнадзору больше сведений о пользователях. Это следует из новейшего проекта постановления Минцифры, на которое обратил внимание "Коммерсант".

Согласно сегодняшним правилам, мобильные операторы делятся с чиновниками датой рождения, ФИО, реквизиты паспортов и ИНН абонентов. При этом данные шифруются и хэшируются.

Теперь правительство хочет дополнительно получать сведения о дате заключения договора на предоставление услуг связи, начале их оказания владельцам корпоративных сим-карт, а также иметь список номеров, выделенных клиентам-госзаказчикам. Кроме того, авторы документа хотят прекратить практику хэширования реквизитов компаний.

Комментируя проект постановления, представители министерства сочли, что новый порядок "позволит эффективнее выявлять неправомерное использование абонентских номеров".

фото: pixabay