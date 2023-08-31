Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру, заподозрив иноагентов в дискредитации "Разговоров о важном"

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне заподозрила неназванных иностранных агентов в попытке вмешательства в образовательный процесс в российских школах. По версии главы комиссии Василия Пискарева, речь идет о составлении методичек для дискредитации проекта "Разговоры о важном".

"Накануне Дня знаний комиссией зафиксировано распространение деструктивных просветительских материалов для школьников. К 1 сентября иноагентами разработаны методички для учеников и учителей, направленные на дискредитацию проекта "Разговоры о важном"", — приводит заявление Пискарева Telegram-канал думской комиссии.

Со слов парламентария следует, что авторы методичек якобы стремятся привить школьникам "ложные представления о таких понятиях, как "патриотизм" и "любовь к Родине"". Также они будто бы транслируют "искаженные факты истории страны" и пытаются сформировать у школьников негативное отношение к новым учебникам истории.

В связи с вышеизложенным комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры реагирования. Пискарев напомнил, что российское законодательство запрещает иноагентам преподавать детям и изготавливать информационную продукцию для них.

Фото: ЗАКС.Ру