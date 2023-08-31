В Приморском районе открыли участок Шуваловского проспекта

Новый участок Шуваловского проспекта соединил Камышовую и Планерную улицы в Приморском районе Петербурга, рассказали 31 августа в администрации губернатора. Участие в церемонии открытия дороги принял глава города Александр Беглов.

"Сложный объект завершен досрочно, за полтора года. Это не только магистраль на четыре-шесть полос движения, но и мост через реку Глухарку длиной 135 метров", — высказался Беглов. Он пообещал, что транспортная инфраструктура в Приморском районе будет совершенствоваться и впредь.

Также Беглов выразил надежду, что новая трасса, связавшая две части Приморского района, улучшит транспортную доступность новых кварталов и позволит разгрузить съезд с ЗСД на Богатырском проспекте и прилегающие улицы.

Фото: gov.spb.ru