Шишкиной пожаловались на нехватку школьных учебников

Жители Невского района Петербурга пожаловались депутату ЗакСа Марине Шишкиной на нехватку учебников в одной из школ Невского района по причине сокращения финансирования. Они утверждают, что книг не хватает целой параллели, причем по всем предметам. Депутат предположила, что это не единичное явление, и обратилась в комитет по образованию.

"Где система дала сбой? И почему это все выяснилось только 30 августа, на пороге учебного года, когда вовремя снять проблему не получится?", - задалась вопросами политик в своем Telegram-канале.

Шишкина поставила под сомнение способность Смольного выполнять обязательства перед семьями учащихся. Она добавила, что во время ее работы в V созыве (2011-2016 годы) эта проблема тоже стояла остро.

Фото: ЗАКС.Ру