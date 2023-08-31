На "яблочного" кандидата в Новгороде составили "экстремистский" протокол

Правоохранители в Новгородской области составили административный протокол на кандидата в Гордуму Новгорода Валерия Кочнева. Его, работающего хирургом, выдвинула на предстоящие выборы партия "Яблоко". Об этом в своем Telegram-канале сообщила член партии, местный политик Ксения Черепанова.

Протокол составили по статье о демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Претензии силовиков формально связаны с размещением в соцсетях два года назад клипа Zombie на одноименную песню группы Cranberries.

Отметим, что обвинительное решение суда по такого рода статье ограничивает россиян в пассивном избирательном праве. Черепанова сочла случившееся с Кочневым политическим заказом, охарактеризовав подобные методы борьбы как грязные.

Фото: ЗАКС.Ру