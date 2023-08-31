В Петербурге приостановили рассмотрение иска противников КРТ до решения ВС

Горсуд Петербурга приостановил производство по коллективному иску противников закона о КРТ, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Оно возобновится только после того, как Верховный суд рассмотрит жалобу Смольного на определение Третьего кассационного суда, вынесенное в конце мая.

Как отмечает портал MR7, во время заседания 31 августа к иску противников закона о комплексном развитии территории присоединились еще 65 горожан. В деле их стало теперь 579.

"Если Верховный суд скажет, что Кассация действительно ошиблась и дело нужно прекращать — как это было год назад в ноябре, мы просто подадим новое заявление уже после того, как КРТ вновь начнёт действовать", - прокомментировала итоги заседания адвокат истцов Екатерина Гулинкова.

Напомним, что действие закона, позволяющего сносить хрущевки, даже не признанные аварийными, на фоне протестов было приостановлено Смольным до начала следующего года.

Фото: ЗАКС.Ру