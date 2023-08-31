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В Псковской области отменили запрет на продажу алкоголя в день выпускников

фото ЗакС политика В Псковской области отменили запрет на продажу алкоголя в день выпускников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес поправки в региональное законодательство и снял запрет на продажу алкогольных напитков в день праздника выпускников. Поправки вступят в силу через десять дней. Документ изучила "Псковская губерния".

Еще одна "алкогольная" поправка вводит новый запрет на реализацию спиртного по случаю Дня знаний 1 сентября. Согласно новым правилам, если 1 сентября приходится на выходной день, то запрет распространяется на первый следующий за ним рабочий день.

Наконец, еще одно нововведение дает возможность в дни запрета на продажу алкоголя в магазинах реализовывать его в воздушном и водном транспорте.

фото: pixabay


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