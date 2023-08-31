Членам семей участников СВО разрешат бесплатно посещать Эрмитаж

Руководство Эрмитажа расширило круг лиц, имеющих право бесплатного посещения музея. Теперь в эту категорию войдут не только участники военной спецоперации, но и члены их семей. Право действительно в любой рабочий день Эрмитажа и распространяется на Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода.

Новые правила вступят в силу с 5 сентября, о чем сообщается на сайте учреждения.

Оформить бесплатные билеты можно на официальном сайте сайте и в кассе музея при предъявлении документов, подтверждающих родственную связь.

Фото: ЗАКС.Ру