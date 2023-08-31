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Новости 18:17

В ЗакСе обсудили будущие тарифы на проезд в петербургском транспорте

фото ЗакС политика В ЗакСе обсудили будущие тарифы на проезд в петербургском транспорте

Петербургские депутаты и чиновники в стенах Мариинского дворца обсудили тарифы на проезд в общественном транспорте на будущий год. 

Комитет по транспорту составил свою заявку, ориентируясь на актуальный уровень инфляции (4,95%), передает "Фонтанка".

Представители комитета посчитали, что при сохранении нынешних тарифов понадобится дофинансирование на уровне 2 млрд рублей. Таких денег чиновники не требуют.

По мнению замглавы комтранса, заморозка тарифов нецелесообразна. Он считает, что разумнее регулярно их индексировать.

Окончательные расценки должен будет установить комитет по тарифам.

Фото: ЗАКС.Ру


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