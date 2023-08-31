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В Петербурге задержали начальника московского отдела полиции

фото ЗакС политика В Петербурге задержали начальника московского отдела полиции

Правоохранители в Петербурге задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева. Издание 78.ru указывает, что задержание имело место еще во вторник.

Андреев проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286 УК). Следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Меру пресечения фигуранту изберут в московском суде сегодня, 31 августа.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что полицейского преследуют из-за получения и распространения сведений о движении денег по банковским счетам некоего гражданина.

UPD 19:55 Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщает, что Андреева арестовали до 2 октября.

Фото: ЗАКС.Ру


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