В Петербурге задержали начальника московского отдела полиции

Правоохранители в Петербурге задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева. Издание 78.ru указывает, что задержание имело место еще во вторник.

Андреев проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286 УК). Следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Меру пресечения фигуранту изберут в московском суде сегодня, 31 августа.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что полицейского преследуют из-за получения и распространения сведений о движении денег по банковским счетам некоего гражданина.

UPD 19:55 Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщает, что Андреева арестовали до 2 октября.

Фото: ЗАКС.Ру