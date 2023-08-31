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Новости 20:17

ЦИК сообщил о начале "досрочки" во вновь присоединенных регионах

фото ЗакС политика ЦИК сообщил о начале "досрочки" во вновь присоединенных регионах

В двух новых российских регионах стартовало досрочное голосование, о чем сообщила пресс-служба Центризбиркома. Речь идет о Донецкой народной республике и Запорожской области.

Граждане участвуют в электоральной процедуре в отдаленных поселениях, лишенных специализированных помещений для голосования, и в местах вдоль линии боевого соприкосновения. "Досрочка" в обоих регионах продлится восемь дней.

В ДНР избирают депутатов Донецка и депутатов регионального уровня. В Запорожской области избирают только депутатов регионального уровня. Пока нигде явка не превысила 6%.

ЦИК уверяет, что приглашенным участникам избиркомов гарантирована безопасность.

Фото: ЗАКС.Ру


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