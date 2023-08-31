В Петербурге взяли под стражу директора Северо-Западного лесничества

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор директора Северо-Западного лесничества Наталью Мищенкову, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Женщине инкриминируют незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, совершенную группой лиц и по предварительному сговору, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК). Официальное обвинение ей предъявили накануне. Подробности дела пока не раскрываются.

Под стражей обвиняемая пробудет как минимум до 14 октября. Предварительную меру Мищенкова нашла излишне строгой. Максимальное наказание, грозящее ей, представляет собой семь лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру