Ведерников и Собянин рассказали о нейтрализации объектов в воздухе

Утром 1 сентября силами ПВО в Подмосковье был сбит беспилотный аппарат, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Перед этим, около полуночи, об отражении "единичного неопознанного объекта" проведал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В своем Telegram-канале Ведерников опубликовал видео работы ПВО и уточнил, что съемки велись неподалеку от аэропорта. "Наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео — меры по его нейтрализации", — сообщил чиновник и уточнил, что "на земле никаких последствий нет".

В свою очередь, Собянин заявил о сбитом рядом с Люберцами беспилотнике. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. "Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" — поблагодарил он.

В связи с прилетом беспилотника временно ограничивалась работа московских аэропортов Внуково и Домодедово, а также подмосковного аэропорта Жуковский. В результате 14 бортов приняли запасные аэродромы, рассказали в Росавиации. Два из них принял аэропорт Пулково, отметило РИА "Новости". Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

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