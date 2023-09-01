Думский единоросс попал в реанимацию после обострения перитонита

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Сокол попал в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое, следует из опубликованного 1 сентября сообщения "Единой России". Парламентарий был помещен в госпиталь имени А.А. Вишневского, где его навестил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Госпитализация Соколу потребовалась вечером 31 августа на фоне обострения после ранее перенесенного перитонита, рассказали в ЕР. Врачи диагностировали у него венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

"Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления", — заявил Турчак и поблагодарил медиков.

В конце июля Сокол попал с перитонитом в больницу Абакана, где ему сделали операцию. В начале августа он сообщил о том, что покинул медучреждение.

Сокол выставил свою кандидатуру на выборах главы Хакасии в сентябре. Конкуренцию ему составляет в том числе действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ).

Фото: duma.gov.ru