Милонов призвал ужесточить наказание за езду по обочинам

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов предложил значительно ужесточить наказание для автовладельцев за объезд пробок по обочинам, сообщил 1 сентября RT. Своими соображениями парламентарий поделился в обращении на имя главы ГИБДД Михаила Черникова.

В своем обращении Милонов назвал едущих по обочинам автомобилистов "подлинными архитекторами длительных заторов и пробок". Депутат заявил, что каждому россиянину доводилось сталкиваться с ситуацией, когда из-за действий отдельных нарушителей, стремящихся сэкономить свое время, прочие автомобилисты "теряют минуты и часы" в пробках.

"Прошу вас оценить идею о значительном ужесточении наказания за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам", — попросил Черникова парламентарий.

В качестве возможного наказания за езду по обочинам Милонов предложил взимать повышенные денежные штрафы или же временно лишать нарушителей права управлять автомобилем.

На прошлой неделе депутат высказался за возвращение штрафных батальонов. По его мнению, служить в них могли бы, в частности, "опозорившиеся" государственные и муниципальные служащие.

Фото: ЗАКС.Ру