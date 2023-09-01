ТАСС: Задержанный администратор Telegram-канала Moscow Calling признал вину

Задержанный накануне в Москве администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину, сообщил 1 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ).

"Андрей Куршин признал вину, в настоящее время он сотрудничает со следствием", — заявил собеседник информагентства.

Аудитория Telegram-канала Moscow Calling насчитывает свыше 87 тысяч подписчиков. Канал посвящен новостной повестке, в том числе он повествует о спецоперации в Донбассе.

Куршин был задержан накануне днем на Ленинградском вокзале в Москве.

Фото: ЗАКС.Ру