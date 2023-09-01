Смольный отменил закупку ковровых дорожек за 15 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга отменила закупку на изготовление ковровых дорожек за 15 млн рублей. Соответствующую информацию о прекращении поиска поставщика опубликовали 31 августа на портале госзакупок, обратило внимание ЗАКС.Ру.

В конце августа чиновники разместили закупку об изготовлении четырех типов ковров из шерсти общей длиной 1,2 километра. Их планировали доставить в здание правительства в Смольном проезде. Принимать заявки собирались до 28 августа, однако в последний день месяца на портале госзакупок появился документ об отмене аукциона. О причинах такого решения не сообщается.

Отметим, контракт на изготовление ковровых дорожек, на которые собирались потратить до 15 млн рублей, мог стать самым затратным в августе. Всего за месяц администрация губернатора опубликовала 20 закупок общей стоимостью 22,5 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру