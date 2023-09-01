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Новости 14:21

Смольный отменил закупку ковровых дорожек за 15 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный отменил закупку ковровых дорожек за 15 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга отменила закупку на изготовление ковровых дорожек за 15 млн рублей. Соответствующую информацию о прекращении поиска поставщика опубликовали 31 августа на портале госзакупок, обратило внимание ЗАКС.Ру. 

В конце августа чиновники разместили закупку об изготовлении четырех типов ковров из шерсти общей длиной 1,2 километра. Их планировали доставить в здание правительства в Смольном проезде. Принимать заявки собирались до 28 августа, однако в последний день месяца на портале госзакупок появился документ об отмене аукциона. О причинах такого решения не сообщается.

Отметим, контракт на изготовление ковровых дорожек, на которые собирались потратить до 15 млн рублей, мог стать самым затратным в августе. Всего за месяц администрация губернатора опубликовала 20 закупок общей стоимостью 22,5 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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