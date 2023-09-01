В Петербурге появилось шесть новых остановок и исчезла одна

Начиная с 1 сентября в Петербурге устанавливаются изменения в работе общественного транспорта из-за появления, переноса, переименования и исчезновения остановочных пунктов на ряде маршрутов, рассказали в "Организаторе перевозок".

Так, в городе появились остановки "Северный мост" на Северном проспекте, "Колпинская ферма" на Софийской улице, "Алтайская улица" на улице Ленсовета, "Улица Академика Шиманского" на улице Савушкина, "Торжковская улица, угол Омской улицы" и "Улица Веденеева". При этом с карты маршрутов исчезла остановка "Улица Веденеева, 8".

Остановка "Дорога к заводу "Ниссан" получила новое название "Завод "Лада", "Поселок Песочный, дорога к РНЦРХТ имени Гранова" стала "Онкологическим центром имени Н. П. Напалкова", "Улица Веденеева" превратилась в "Тихорецкий проспект", а "Новодеревенская улица, угол Удаловской улицы" и "Шоссе Подбельского" стали "Ж/д станцией Царское Село". Кроме того, "Шушарское кладбище" переименовали в "Пушкинскую улицу, 2", "Дворец Молодежи" — в "Улицу Даля", "Мясокомбинат" — в "Крыловский научный центр", "Улицу Веры Слуцкой, 28" — в "Стахановскую улицу", а "Улица Ленсовета, 90" получила более длинное название "Улица Ленсовета, 90. Станция метро "Звездная".

Также на маршруте № 259 остановка "Метро "Проспект Просвещения" оказалась перенесена с проспекта Энгельса на проспект Просвещения.

Фото: gov.spb.ru