Петербургский кинотеатр оштрафовали за показ фильма без прокатного удостоверения

В Петербурге и.о. мирового судьи оштрафовал юрлицо, владеющее кинотеатром "Киноград" возле станции метро "Рыбацкое", на 25 тысяч рублей. Взыскание досталось ООО "Синема 78" за демонстрацию фильма в отсутствие прокатного удостоверения, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Компанию привлекли к ответственности по ч.1 ст.14.58 КоАП. Зрителям показывали картину под названием "Стражи Галактики. Часть 3".

Представитель ответчика признал вину и попросил о мягком наказании ввиду небольших доходов частного предприятия.

Фото: ЗАКС.Ру