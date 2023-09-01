В Красном Селе попытались без разрешения отремонтировать историческое здание

Ремонтные работы в дореволюционном здании, примыкающем к парку "Красное Село" (улица Восстановления, 7), нынешнем летом велись без санкции чиновников, о чем пишет издание "Канонер". Эту информацию подтвердила замглавы КГИОП Галина Аганова.

Комитет уже сообщил в полицию о "реконструкции" как о факте административного правонарушения. Чиновники не исключают вероятности обращения в суд.

Объект, которым два года назад завладело частное лицо, не имеет статуса памятника. При этом он входит в границы сада, признанного таковым.

В своей истории заброшенное двухэтажное здание пережило как минимум один пожар. На краеведческом ресурсе Citywalls.ru указывается, что в годы ВОВ его могло занимать гестапо. До середины 2000-х здесь базировался отдел вневедомственной охраны по Красносельскому району.

фото: Виктор М, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru