В Петербурге открыли первый профильный школьный класс Роспотребнадзора

На базе петербургского лицея №214 в День знаний открыли первый в стране профильный класс Роспотребнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Чиновница отказывается считать будущих выпускников узкими профессионалами: готовить собираются "специалистов, которые будут готовы спасать популяцию, человечество, мир от всех угроз". По словам Поповой, ее коллеги бросят все силы, чтобы передать ученикам максимум знаний и умений.

"После пандемии мы пришли к выводу, что надо готовить профильных специалистов", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

В профильном классе, в который набрали детей после девятого класса, более половины - это отличники. Учиться в уникальном классе в течение двух лет будут 33 человека.

фото: gov.spb.ru