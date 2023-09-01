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Новости 16:42

В Петербурге открыли первый профильный школьный класс Роспотребнадзора

фото ЗакС политика В Петербурге открыли первый профильный школьный класс Роспотребнадзора

На базе петербургского лицея №214 в День знаний открыли первый в стране профильный класс Роспотребнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 

Чиновница отказывается считать будущих выпускников узкими профессионалами: готовить собираются "специалистов, которые будут готовы спасать популяцию, человечество, мир от всех угроз". По словам Поповой, ее коллеги бросят все силы, чтобы передать ученикам максимум знаний и умений.

"После пандемии мы пришли к выводу, что надо готовить профильных специалистов", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

В профильном классе, в который набрали детей после девятого класса, более половины - это отличники. Учиться в уникальном классе в течение двух лет будут 33 человека.

фото: gov.spb.ru


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