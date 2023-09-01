В Петербурге осудили военного, напугавшего сослуживцев муляжом взрывчатки

Гарнизонный военный суд Петербурга приговорил к 250 тысячам рублей штрафа бывшего военнослужащего-срочника, которого признали виновным в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК).

Суд установил, что из хулиганских побуждений фигурант в период мобилизации изготовил муляж самодельного взрывного устройства и поместил его в здание узла связи. После этого он сигнализировал о якобы заложенной бомбе, желая испытать реакцию сослуживцев и начальства.

Против обвинения подсудимый не возражал. Суд принял во внимание его раскаяние и особенности его непростого детства, но учел и отягчающее обстоятельство в деле. Поскольку преступление было совершено в период мобилизации, оно негативно отразилось на боеготовности войск: потребовалась эвакуация, а также привлечение представителей двух других воинских частей.

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