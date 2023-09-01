ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:03

В Петербурге осудили военного, напугавшего сослуживцев муляжом взрывчатки

фото ЗакС политика В Петербурге осудили военного, напугавшего сослуживцев муляжом взрывчатки

Гарнизонный военный суд Петербурга приговорил к 250 тысячам рублей штрафа бывшего военнослужащего-срочника, которого признали виновным в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК).

Суд установил, что из хулиганских побуждений фигурант в период мобилизации изготовил муляж самодельного взрывного устройства и поместил его в здание узла связи. После этого он сигнализировал о якобы заложенной бомбе, желая испытать реакцию сослуживцев и начальства.

Против обвинения подсудимый не возражал. Суд принял во внимание его раскаяние и особенности его непростого детства, но учел и отягчающее обстоятельство в деле. Поскольку преступление было совершено в период мобилизации, оно негативно отразилось на боеготовности войск: потребовалась эвакуация, а также привлечение представителей двух других воинских частей.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама