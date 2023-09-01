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Муниципал 17:51

Губернатору Петербурга разрешат увольнять глав МА из-за неверной декларации

фото ЗакС политика Губернатору Петербурга разрешат увольнять глав МА из-за неверной декларации

Депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Всеволод Беликов и Юрий Гладунов подготовили проект закона об изменении норм о муниципальной службе. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Согласно проекту закона, в типовой вариант контракта с главой местной администрации добавляется новый пункт. По нему, причиной для разрыва договора может стать заявление губернатора Петербурга в суд из-за несоблюдения мунслужащим закона о коррупции, запрете хранить деньги в иностранных банках и аналогичных ограничений. Это должно быть выявлено в ходе проверки отчета о доходах и имуществе, уточняется в документе. 

В материалах к законопроекту депутаты пояснили, что своей поправкой приводят петербургский закон в соответствие с федеральным. Если документ примут, то он вступит в силу через 10 дней, после его опубликования. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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