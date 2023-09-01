У депутата Нарвского округа пропала связь с главой МО

Депутат МО "Нарвский округ" Виталий Грязнов пожаловался, что глава округа Александр Каптурович с апреля не вызывает его на заседания муниципального совета. Муниципал полагает, что это может быть связано с его критикой идеи совета провести референдум на тему реновации в квартале Нарвская застава. Тогда на собрание мундепов из-за огласки пришли депутаты Законодательного собрания Петербурга, которые высказались о недопустимости подобных тем. С тех пор, по словам муниципалитета, от Каптуровича сообщений о предстоящих заседаниях не поступает.

"Александр Георгиевич, раз вы не хотите говорить со мной по телефону, хочу обратиться к Вам публично. Я еще раз вам говорю, что не планирую судиться с вами или создавать иные проблемы. Я не юрист, я инженер. Но я законно избранный депутат моего родного округа и именно ко мне обращаются люди со своими проблемами и пожеланиями, и я по закону имею право находится на всех советах", - написал Грязнов в своих социальных сетях 31 августа.

Грязнов подчеркивает, что подобное уже происходило в совете. В частности, в 2020 году на заседания не приглашали экс-депутата Анну Каруличеву. Та обратилась в суд, чтобы признать бездействие главы округа незаконным. Она также добивалась отмены решений, принятых в ее отсутствие. Суд удовлетворил иск частично, признав незаконность действий главы.

В разговоре с ЗАКС.Ру глава округа назвал опасения Грязнова необоснованными. Он также заявил, что "переодически" звонит Грязнову и приглашает на заседания.

- Звоню периодически, приглашаю. Звоню - не дозвонился, значит не пришел. Ничего, кворум есть, заседание прошло. Что тут такого? Совершенно нормально. Остальное, что он там пишет, что кто-то на кого-то обиделся или еще какие-то вопросы - это его инсинуации. У нас депутаты от других партий, от той же "Единой России" иногда не могут приходить, - сказал Каптурович.

Глава округа считает, что ситуация не критичная, поскольку Грязнов не был "всего на двух заседаниях". Каптурович уточнил, что о лишении мандата за "прогулы" речи не идет.

Грязнов рассказал ЗАКС.Ру, что вовсе не получал сообщений от главы округа. Пропущенных звонков он тоже не заметил, при этом всегда находится на связи и не покидал город. Мундеп направил Каптуровичу письмо, в котором продублировал свои контактные данные и попросил уведомлять его о предстоящих собраниях.

Константин Леньков / Фото: страница Виталия Грязнова "ВКонтакте"