Фонд "Свободная Бурятия"* объявили нежелательной организацией

Генпрокуратура признала деятельность правозащитного фонда "Свободная Бурятия"* (Free Buryаtia Foundation) нежелательной в России, о чем сообщается на сайте ведомства. Неправительственная организация зарегистрирована в США.

Фонд возглавляет много лет проработавшая в Петербурге журналистка Александра Гармажапова**.

Силовики считают, что организация организовывала ряд "антироссийских акций" в Бурятии и создавала "информационные угрозы" России. В вину ей также ставится оказание юридической помощи в расторжении контрактов с Минобороны.

Прокуратура не верит в ведение фондом просветительской деятельности, вместо этого ее характеризуют как "псевдоправозащитную".

*Генпрокуратура признала фонд "Свободная Бурятия" (Free Buryаtia Foundation) нежелательной в РФ организацией; фонд также внесен Минюстом в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Александру Гармажапову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру