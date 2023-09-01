ЛДПР предложила возить петербуржцев до приемных депутатов на социальном такси

Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга внесла в парламент законопроект об изменении Социального кодекса города. Согласно документу, предлагается отнести приемные депутатов и политических партий к социально важным объектам.

Только к ним можно заказывать социальное такси, отметил в материалах к законопроекту лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. По его словам, из-за этого петербуржцы не могут попасть на прием к депутатам и партиям, хотя нуждаются в этом.

"Социально значимые объекты воспринимаются обществом как важные и необходимые для его должного функционирования, они являются важным фактором социальной инфраструктуры общества. Политическая сфера играет значительную роль в жизни общества. Именно поэтому необходимо всячески поддерживать и стимулировать взаимодействие общества и государства", - считает Иткин.

Напомним, правом пользоваться социальным такси обладают ряд льготных категорий граждан, в зависимости от категории петербуржцам восполняется определенная часть стоимости поездки. Сейчас в список объектов, к которым можно вызвать такое такси, относятся аптеки, лечебно-профилактические организации, органы власти и другие организации.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру