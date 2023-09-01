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Подозреваемую в краже мощей пенсионерку отпустили под подписку о невыезде

фото ЗакС политика Подозреваемую в краже мощей пенсионерку отпустили под подписку о невыезде

Суд избрал петербургской пенсионерке, подозреваемой в краже мощей из храма в Кировске, подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник. 69-летняя женщина фигурирует в деле о краже (ст. 158 УК) как подозреваемая.

Происшествие получило огласку в медиа накануне. МВД опубликовало сделанную в храме Усекновения главы святого Иоанна Предтечи видеозапись, на которой запечатлен момент похищения мощей Николая Чудотворца.

Задержанная 30 августа пенсионерка неизлечимо больна. Посредством мощей она надеялась избавиться от недуга.

Фото: ЗАКС.Ру


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