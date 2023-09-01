В Петербурге начало работу генконсульство Киргизии

В Адмиралтейском районе Петербурга, по адресу Верейская улица, 9 открылось генконсульство Киргизии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел республики.

Принимать граждан начавшее работу 1 сентября учреждение будет по рабочим с дням с 9 до 18 часов, с перерывом на обед (с 13 до 14 часов)

Консульский округ включил в себя Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую области, республики Коми и Карелия.

На территории России генконсульства Киргизии, помимо Петербурга, имеются еще в трех мегаполисах.

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